Опубликовано видео момента убийства Немцова

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Телеканал ТВЦ в программе "Постскриптум с Алексеем Пушковым" обнародовал запись с камеры видеонаблюдения в центре Москвы, на которой зафиксирован момент убийства политика Бориса Немцова, передает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

"С точностью до секунды на нем зафиксировано преступление. Качество съемки невысокое, но машины и силуэты людей видно", - говорится в программе.

Отмечается, что видно, как по мосту идут Борис Немцов со своей спутницей. Затем мимо проехал грузовик. В 23.31 кузов грузовика скрыл их от камеры. Предполагается, что в этот момент произошло убийство.

"Спустя секунду еще один человек выбегает оттуда на проезжую часть, быстро садится в автомобиль и уезжает. Снегоуборочная машина останавливается в нескольких метрах от места происшествия. Там остается лишь один силуэт - предположительно, спутница Немцова. Затем она подходит к водителям. И несколько минут находится за снегоуборочной машиной", - отмечается в сюжете.

В 23.42 на место гибели политика прибыли сотрудники полиции.

Политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля несколькими выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля.