Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Сети появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ролик опубликовал в Twitter один из руководителей проекта Пол Аллен.

Тестирование проходило 24 и 25 февраля. Для проверки работы двигателей и бортовых систем аппарат выполнил несколько выездов. На ВПП Stratolaunch развил скорость в 74 километра в час.

Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес — 230 тонн. По предварительным расчетам, аппарат сможет поднять в воздух до 250 тонн груза. Ожидается, что первый испытательный полет состоится в 2019 году.