Опубликовано первое видео с места падения Airbus на Синае - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Первые кадры с места крушения самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа» опубликовал вечером в субботу, 31 октября, телеканал RT.

Report со ссылкой на Lenta.Ruотмечает, что на кадрах видны обломки лайнера, разбросанные личные вещи пассажиров. На видео также запечатлены автомобили «скорой помощи», египетские спасатели и военные.

Самолет Airbus A321 «Когалымавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург в 06:51 по мск. В 07:14 он не вышел на связь с Ларнакой (Кипр), метка исчезла с экранов радаров. Лайнер упал на Синайском полуострове. На его борту находились 217 пассажиров (в том числе 214 россиян) и семь членов экипажа. Все они погибли.