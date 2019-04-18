​Опубликовано первое фото сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Первый снимок собора Нотр-Дам-Де-Пари после пожара, сделанный из космоса, размещён в твиттере космической программы Евросоюза по мониторингу Земли "Коперник", передает Report.

— Наши коллеги из PlanetLabs, внесшей вклад в миссию "Коперник", сделали то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дам после пожара, — поясняется в сообщении.

К записи прикреплено изображение, а ниже — собор до пожара.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля вечером. Его удалось потушить через более 12 часов. В результате обрушились шпиль, часы и крыша храма. На его восстановление примерно за сутки собрали уже миллиард евро.