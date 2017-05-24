Опубликовано фото исполнителя теракта в Манчестере

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Великобритании полиция опубликовала фотографию Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере, сообщает Report со ссылкой на газету The Telegraph.

Напомним, в рамках расследования по делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы четыре человека. Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Взрыв в фойе концертного зала "Манчестер-арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел вечером 22 мая. Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".