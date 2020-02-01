Опубликованы первые снимки размножения коронавируса - ФОТО

Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса, передает Report со ссылкой Bloomberg.

На снимке изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

Как заявили ученые, каждая инфицированная вирусом клетка производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Джон Николс, один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам вируса.