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Опубликованы первые снимки размножения коронавируса - ФОТО

​Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса, передает Report со ссылкой Bloomberg.

На снимке изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

Как заявили ученые, каждая инфицированная вирусом клетка производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Джон Николс, один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам вируса.

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