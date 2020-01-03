​Опубликована декларация о доходах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии "Квартал 95", следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Согласно декларации от 3 января, Зеленский в конце декабря 2019 года получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысяч долларов) от студии "Квартал 95", а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за пользование торговой маркой.

Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.