Опубликован текст итогового документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном

© Conor Finnegan ‏

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Опубликован текст итогового документа, подписанного лидерами США и КНДР - Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Как передает Report, фото документа опубликовал журналист ABC Конор Финнеган.

В совместном заявлении лидеров стран говорится, что они провели глубокий и искренний обмен мнениями. Также в нем отмечается приверженность Пхеньяна к денуклеаризации.

В заявлении содержатся четыре пункта, в которых обозначены дальнейшие шаги сторон. В первом из них отмечается приверженность двух стран к установлению новых отношений.

"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове", - гласит второй пункт.

Третий и четвертый пункты говорят о денуклеаризации полуострова и о поиске останков американских военных на северокорейской территории.