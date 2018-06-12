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    Опубликован текст итогового документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном

    В нем отмечается приверженность Пхеньяна к денуклиаризации
    © Conor Finnegan ‏

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Опубликован текст итогового документа, подписанного лидерами США и КНДР  - Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

    Как передает Report, фото документа опубликовал журналист ABC Конор Финнеган.

    В совместном заявлении лидеров стран говорится, что они провели глубокий и искренний обмен мнениями. Также в нем отмечается приверженность Пхеньяна к денуклеаризации.

    В заявлении содержатся четыре пункта, в которых обозначены дальнейшие шаги сторон. В первом из них отмечается приверженность двух стран к установлению новых отношений.

    "Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове", - гласит второй пункт.

    Третий и четвертый пункты говорят о денуклеаризации полуострова и о поиске останков американских военных на северокорейской территории.

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