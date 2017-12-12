Опубликован рейтинг стран ЕС, где наиболее распространена дискриминация

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Опубликован рейтинг стран Евросоюза, где наиболее распространена дискриминация. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, полный список опубликован Агентством ЕС по фундаментальным правам.

Согласно списку, на первом месте рейтинга — Люксембург, на втором - Финляндия, на третьем Австрия, далее идут Дания, Швеция, Мальта, Германия и Ирландия.

"Законы ЕС запрещают дискриминацию в течение уже 17 лет, но дискриминация по-прежнему существует. Иммигранты, их дети и этнические меньшинства испытывают широко распространенную дискриминацию во многих сферах, особенно в трудовой жизни", — комментирует доклад директор Агентства ЕС по фундаментальным правам Майкл О'Флаэрти.