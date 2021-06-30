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Опубликован доход премьер-министра Японии в прошлом году

Опубликован доход премьер-министра Японии в прошлом году Премьер-министр и глава правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга в прошлом году заработал в общей сложности чуть больше 38,7 млн иен (примерно 350 тыс долларов США по текущему курсу).
Другие страны
30 июня 2021 г. 08:50
Опубликован доход премьер-министра Японии в прошлом году
Ёсихидэ Суга

Премьер-министр и глава правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга в прошлом году заработал в общей сложности чуть больше 38,7 млн иен (примерно 350 тыс долларов США по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют официально обнародованные в среду данные о доходах депутатов парламента. Их полагается предавать огласке в соответствии с местным законодательством.

Доход премьера Суги в 2020 году в целом соответствовал сумме, которую на этом посту годом ранее заработал и его предшественник Синдзо Абэ, ушедший в отставку в прошлом сентябре по состоянию здоровья. Она складывается в основном из зарплаты и других выплат, которые полагаются главе правительства.

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