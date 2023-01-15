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Опрос: Жители Германии недовольны спецслужбами страны

Опрос: Жители Германии недовольны спецслужбами страны Спецслужбы Германии недостаточно успешно борются с иностранными шпионами.
Другие страны
15 января 2023 г. 09:58
Опрос: Жители Германии недовольны спецслужбами страны

Спецслужбы Германии недостаточно успешно борются с иностранными шпионами.

Как передает Report, так считают 55 процентов жителей страны, опрошенных социологами YouGov по заказу новостного агентства dpa. Лишь 20 процентов, согласно данным, придерживается противоположного мнения.

При этом около четверти опрошенных затруднились высказать определенное мнение по этому вопросу. Социологи связывают это с тем, что работа спецслужб происходит преимущественно в тени и не так заметна гражданам, как работа полиции.

Согласно тому же опросу, больше доверяют немецким спецслужбам люди, голосовавшие на выборах за Христианский демократический союз, «зеленых» или Социал-демократическую партию Германии. А вот избиратели партии "Альтернатива для Германии" и "Левой партии", напротив, относятся к таким институциям более критически, пишет "Немецкая волна".

Вопрос о качестве работы спецслужб приобрел актуальность после того, как 21 декабря по подозрению в шпионаже в пользу России был арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По данным СМИ, Карстен Л. занимал руководящий пост в совершенно секретном отделе технической разведки и имел дело с важными данными о зарубежных армиях, ситуациях в «горячих точках», коррупции в иностранных правительствах, террористах и торговцах оружием. Такой информацией - в том числе касающейся войны в Украине - он снабжал не только правительство ФРГ, но и российские спецслужбы, считают немецкие СМИ.

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