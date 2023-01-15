Опрос: Жители Германии недовольны спецслужбами страны

Спецслужбы Германии недостаточно успешно борются с иностранными шпионами.

Спецслужбы Германии недостаточно успешно борются с иностранными шпионами.

Как передает Report, так считают 55 процентов жителей страны, опрошенных социологами YouGov по заказу новостного агентства dpa . Лишь 20 процентов, согласно данным, придерживается противоположного мнения.

При этом около четверти опрошенных затруднились высказать определенное мнение по этому вопросу. Социологи связывают это с тем, что работа спецслужб происходит преимущественно в тени и не так заметна гражданам, как работа полиции.

Согласно тому же опросу, больше доверяют немецким спецслужбам люди, голосовавшие на выборах за Христианский демократический союз, «зеленых» или Социал-демократическую партию Германии. А вот избиратели партии "Альтернатива для Германии" и "Левой партии", напротив, относятся к таким институциям более критически, пишет "Немецкая волна".

Вопрос о качестве работы спецслужб приобрел актуальность после того, как 21 декабря по подозрению в шпионаже в пользу России был арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По данным СМИ, Карстен Л. занимал руководящий пост в совершенно секретном отделе технической разведки и имел дело с важными данными о зарубежных армиях, ситуациях в «горячих точках», коррупции в иностранных правительствах, террористах и торговцах оружием. Такой информацией - в том числе касающейся войны в Украине - он снабжал не только правительство ФРГ, но и российские спецслужбы, считают немецкие СМИ.