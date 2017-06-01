Опрос: Все больше американцев поддерживают импичмент Трампа

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Все большее число американцев поддерживают решение об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает Report, об этом пишет издание The Hill со ссылкой на опрос Politico-Morning Consult.

Количество поддерживающих импичмент Трампа среди американцев увеличилось на 5 пунктов, с 38% до 43%.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа упал до низшей отметки с начала его президентства. Лишь 38% американцев одобряют деятельность Трампа в качестве президента США.