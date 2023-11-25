Опрос: В Германии 73% респондентов недовольны работой правительства Олафа Шольца

В Германии 73% участников социологического опроса заявили, что недовольны работой правительства канцлера Олафа Шольца.

В Германии 73% участников социологического опроса заявили, что недовольны работой правительства канцлера Олафа Шольца.

Как передает Report со ссылкой на Bild, опроса был проведен социологическим институтом Insa.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которую входит Шольц, получила бы только 16% голосов, а Свободная демократическая партия (СвДП) - 6%. Вместе правящие партии набрали бы лишь 34% голосов - на 18 п.п. меньше, чем на последних выборах в Бундестаг.

Рейтинг популярности партии "Союз-90"/зеленые", входящей в правящую в ФРГ коалицию, упал до самого низкого за последние пять лет уровня.

За "зеленых" сейчас готовы проголосовать лишь 12% респондентов (минус 1 п.п. по сравнению с аналогичным опросом прошлой недели). В последний раз рейтинг партии на таком уровне находился в середине 2018 года.

"В настоящий момент не похоже, что СДПГ или партия "Зеленых" будут руководить правительством после выборов в 2025 году", - констатировал руководитель Insa Херман Бинкерт.

Первое место в рейтинге популярности занимает оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30%. На втором месте "Альтернатива для Германии", за которую готовы проголосовать 22% респондентов. Левая партия набрала бы 4% голосов.