Опрос: Уходящего президента Обаму поддерживает более половины населения США

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Рейтинг популярности действующего президента США Барака Обамы среди американского населения составляет 58%.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные исследования института общественного мнения Gallup.

По данным социологов, популярность Обамы за последние месяцы снизилась незначительно, хотя до этого наблюдался рост. Если в конце 2015 года о нем положительно отзывались 50% респондентов, то в конце 2016 года после президентских выборов в США данный показатель вырос до 62%.

Отмечается, что пик популярности Обамы пришелся на его инаугурацию в январе 2009 года — 78%. При этом самый низкий показатель одобрения среди американцев был зафиксирован в ноябре 2014 года - 42%.

Результаты опроса основаны на телефонных интервью, которые институт провел с 4 по 8 января 2017 года, со случайной выборкой из 1032 граждан США в возрасте 18 лет и старше, проживающих на всей территории страны.