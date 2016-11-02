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    Опрос: Трамп впервые с мая опередил Клинтон

    За Трампа готовы проголосовать 46% респондентов, а за Клинтон - 45%

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Меньше чем за неделю до президентских выборов в США Дональд Трамп впервые за полгода незначительно опередил Хиллари Клинтон. 

    Как сообщает Report со ссылкой на bbc, данные опроса, проведенного телеканалом ABC и газетой The Washington Post, показали, что за Трампа готовы проголосовать 46% респондентов, а за Клинтон - 45%.

    В опросе участвовали 1773 человека, статистическая погрешность составляет 2,5%.

    В аналогичном опросе, проведенном 25-27 октября, Клинтон опережала Трампа на 1%. 22 октября преимущество Клинтон составляло 12%.

    АВС отмечает, что падение рейтинга Клинтон, вероятно, связано с сообщениями о том, что директор ФБР Джеймс Коми возобновил расследование дела об электронной переписке Клинтон.

    При этом важно отметить, что Клинтон лидирует согласно данным большинства других опросов, как общенациональных, так и внутри отдельных штатов. Хотя ее отрыв от Трампа существенно сократился.

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