Опрос: Трамп опережает Клинтон на семь процентных пунктов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу - кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон - на 7 процентных пунктов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные итоги общенационального опроса, проведенного газетой "Лос-Анджелес Таймс" и исследовательской службой Университета Южной Калифорнии. Трампа, согласно опросу, готовы поддержать 48%, а Клинтон - 41% респондентов.

По оценке The Los Angeles Times, нынешний результат - "один из лучших для Трампа за весь период после выдвижения его официальным кандидатом республиканцев на пост президента". "Избиратели, придерживающиеся разных политических взглядов, все чаще считают возможной победу Трампа на выборах, - отметила газета. - Это, в свою очередь, может привести к росту числа избирателей на участках в день голосования".