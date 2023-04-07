Опрос: Свыше 60% французов считают, что Макрон стал более авторитарным

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал более авторитарным со времен его избрания в качестве главы государства в 2017 году. Такого мнения придерживаются свыше 60% французов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал более авторитарным со времен его избрания в качестве главы государства в 2017 году. Такого мнения придерживаются свыше 60% французов.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, это следует из исследования института опросов Viavoice.

"Обещания бравого кандидата 2017 года по-другому проводить политику оказались недолговечными. Сегодня его считают более авторитарным (61%), чем во время первого срока", - отмечают СМИ.

Опрошенные считают, что управленческие качества Макрона изменились в худшую сторону - более 72% считают, что он хуже сплачивает людей, чем в 2017 году, 55% утверждают, что Макрон стал хуже справляться со своими обязанностями. Почти 60% граждан считают, что нынешний президент не способен преодолеть экономические вызовы. Каждый второй из опрошенных (53%) не хочет, чтобы французский лидер представлял нацию на международной арене.