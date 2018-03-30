Опрос: Самый высокий уровень антисемитизма среди стран Европы - в Армении

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Армении среди стран Центральной и Восточной Европы зафиксирован самый высокий уровень антисемитизма.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Pew Research Center.

Отметим, что данный центр провел исследования в 18-ти странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года.

Самый низкий уровень антисемитизма, согласно исследованию, зарегистрирован в Украине – 5%, далее следуют Сербия и Болгария – по 7%, в Боснии и Герцеговине – 8%, Хорватии и Латвии - по 9%.

Более высокий уровень антисемитизма отмечается в Эстонии (10%), Грузии, Беларуси и Молдове (по 13%), России и Венгрии (по 14%), Греции (16%), Польше (18%), Чехии (19%).

Самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%).