Опрос: Рейтинг популярности Макрона сильно упал

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона за месяц сильно упал, опустившись с 43% до 36%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения YouGov для газеты Huffington Post и телеканала CNews.

"Рейтинг популярности Эммануэля Макрона очень сильно упал за месяц, опустившись с 43% до 36%", - пишет издание Huffington Post.

В ходе опроса YouGov, участникам было предложено ответить на вопрос "Каково ваше мнение в отношении действий Эммануэля Макрона в качестве президента Франции?" 36% респондентов ответили, что благоприятно относятся к его действиям, 49% — отрицательно.

В отношении премьер-министра Франции Эдуара Филиппа положительно высказались 37% опрошенных, отрицательно — 42% (по сравнению с прошлым месяцем его рейтинг снизился на 2 процентных пункта).

Опрос проводился с 26 по 27 июля, в нем приняли участие более 1 тысячи человека в возрасте 18 лет или старше. Погрешность результатов составляет от 1,4 до 3,1 процентных пунктов.