Опрос: Рейтинг партии Меркель опустился до минимума

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Политический рейтинг немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет канцлер Ангела Меркель, опустился до 33%, что является самым низким показателем с 2011 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, таковы опубликованные сегодня результаты опроса, проведенного службой Infratest dimap.

Второй по популярности в ФРГ является Социал-демократическая партия Германии - 21%, евроскептики из "Альтернативы для Германии" получили бы сейчас 14% голосов избирателей, "зеленые" - 12%, Левая партия - 8%, внепарламентская оппозиция в лице Свободной демократической партии - 7%.

Согласно данным социологов, 47% жителей ФРГ верят в то, что нынешнее правительство способно уберечь население от террористических атак. 46% уверены, что официальный Берлин держит под контролем ситуацию с беженцами.