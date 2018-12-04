Опрос: Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума на фоне протестов

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Рейтинги одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордного минимума в 23%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Ifop для журнала Paris Match и радиостанции Sud Radio.

Как указывает Paris Match, восемь из десяти французов не одобряют действий президента страны. По данным опроса, рейтинг Макрона снизился на шесть пунктов по сравнению с ноябрем и составил 23%. Как подчеркивает издание, такой же рейтинг в декабре 2013 года имел бывший президент Франсуа Олланд.

"Символично, что этот рейтинг соответствует его рейтингу в ходе первого тура президентских выборов во Франции в апреле 2017 года", - отмечает журнал.