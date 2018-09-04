Опрос: Популярность президента Франции Макрона достигла самого низкого уровня

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Популярность президента Франции Эмманюэля Макрона находится на самом низком уровне с момента его вступления в должность в мае 2017 года, она снизилась за месяц на десять процентных пунктов - до 31%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Ifop.

Популярность Макрона оказалась даже ниже, чем у его предшественника на президентском посту Франсуа Олланда после такого же периода - 1,4 года - нахождения у власти.

По данным опроса, лишь 32% французов считают, что Макрон "проводит правильную экономическую политику", в то время как противоположного мнения придерживаются 68% опрошенных. В том, что в своей деятельности президент "близок к чаяниям французов", уверены лишь 22% респондентов.