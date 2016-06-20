Опрос: 54% жителей ЕС выступают против выхода Великобритании из его состава

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 54% жителей Евросоюза высказались против выхода Великобритании из его состава.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного базирующимся в Германии фондом Бертельсмана.

Лишь 21% из 11 тысяч опрошенных сочли, что Британии стоит уйти. При этом большинство респондентов также сочли, что британский выход мало повлиял бы на экономическую ситуацию в их собственной стране.

В шести из 28 стран фонд Бертельсмана также спросил, хотели бы граждане выхода своего государства из ЕС. Полный список этих стран фонд не приводит.

При этом известно, что во всех случаях сторонников сохранения членства в ЕС оказалось несколько больше, чем противников.

В частности, 48% французских респондентов высказались за выход из союза, в то время как 52% предпочли остаться.

По данным последних опросов общественного мнения в самой Великобритании, число сторонников и противников "брексита" на данный момент примерно равно.