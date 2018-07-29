Опрос показал рекордное снижение рейтинга Макрона

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Рейтинг французского президента Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого центром Ifop для издания Journal du Dimanche.

Отмечается, что за период с 18 по 27 июля рейтинг Макрона снизился до 37%. При этом в среднем за июль действия Макрона на посту президента Франции одобряли 39% жителей.

До этого самый низкий уровень поддержки французского лидера — на уровне 40% — был зарегистрирован в августе 2017 года.

Издание отмечает, что Макрон «побил свой антирекорд» на фоне дела его экс-советника Александра Беналля.

Ранее Беналля, избивший одного из участников первомайской демонстрации в Париже, назвал свои действия ошибкой.