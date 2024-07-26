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Опрос показал, что у Трампа и Харрис почти равный уровень поддержки

Опрос показал, что у Трампа и Харрис почти равный уровень поддержки Вице-президент США Камала Харрис отстает от экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки в связи с предстоящими выборами меньше, чем отставал действующий глава Белого дома Джо Байден.
Другие страны
26 июля 2024 г. 04:44
Опрос показал, что у Трампа и Харрис почти равный уровень поддержки

Вице-президент США Камала Харрис отстает от экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки в связи с предстоящими выборами меньше, чем отставал действующий глава Белого дома Джо Байден.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The New York Times и исследовательским институтом Siena College.

Согласно исследованию, Трампа поддерживают 48% избирателей, а за Харрис свой голос готовы отдать 47% американцев. Как указывает издание, это "существенный рост для демократов в сравнении с опросом, проведенным газетой в начале июля" после выступления американского лидера Джо Байдена на дебатах.

Опрос проводился с 22 по 24 июля среди 1 142 американцев, погрешность составляет 3,3 п. п.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Джо Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

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