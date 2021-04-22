США хуже всех справились с пандемией COVID-19 - ОПРОС

Испанский институт Elcano провел опрос в 11 странах

Хуже остальных стран с пандемией COVID-19 справлялись власти США.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", такого мнения придерживается большинство опрошенных в ходе исследования, которое испанский институт Elcano провел в 11 странах.

Респондентам задали вопрос, как власти той или иной страны, на их взгляд, справлялись с пандемией. Было предложено оценить (максимум 10 баллов) несколько стран - Германию, Испанию, Россию, Китай, Великобританию и США.

Самый низкий рейтинг оказался у США (4,2 пункта из 10). Остальные набрали более 5 баллов, хотя и ненамного выше. Первое место заняла Германия (6,5 балла), Испания неожиданно оказалась на втором месте (5,9 пункта). Далее следуют Россия (5,5), Китай (5,4), Великобритания (5,4).