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США хуже всех справились с пандемией COVID-19 - ОПРОС

США хуже всех справились с пандемией COVID-19 - ОПРОС Испанский институт Elcano провел опрос в 11 странах
Другие страны
22 апреля 2021 г. 17:47
США хуже всех справились с пандемией COVID-19 - ОПРОС

Хуже остальных стран с пандемией COVID-19 справлялись власти США.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", такого мнения придерживается большинство опрошенных в ходе исследования, которое испанский институт Elcano провел в 11 странах.

Респондентам задали вопрос, как власти той или иной страны, на их взгляд, справлялись с пандемией. Было предложено оценить (максимум 10 баллов) несколько стран - Германию, Испанию, Россию, Китай, Великобританию и США.

Самый низкий рейтинг оказался у США (4,2 пункта из 10). Остальные набрали более 5 баллов, хотя и ненамного выше. Первое место заняла Германия (6,5 балла), Испания неожиданно оказалась на втором месте (5,9 пункта). Далее следуют Россия (5,5), Китай (5,4), Великобритания (5,4).

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