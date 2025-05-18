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Опрос показал, что подавляющее большинство японцев обеспокоены действиями Трампа

Опрос показал, что подавляющее большинство японцев обеспокоены действиями Трампа Второй срок президента США Дональда Трампа и его действия вызывают обеспокоенность у подавляющего большинства жителей Японии.
Другие страны
18 мая 2025 г. 05:57
Опрос показал, что подавляющее большинство японцев обеспокоены действиями Трампа

Второй срок президента США Дональда Трампа и его действия вызывают обеспокоенность у подавляющего большинства жителей Японии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного информационным агентством Kyodo.

Так, 81% респондентов испытывают в большей степени беспокойство, нежели положительные ожидания от нового президентского срока Трампа. Из них 42% подчеркнули, что волнение в первую очередь вызывают пошлины и их потенциальное влияние на свободную торговлю. Еще 41% опрошенных переживают из-за "непредсказуемых действий" американского лидера. Только 17% участников имеют положительные ожидания от переизбрания Трампа - из них 57% считают, что хозяин Белого дома демонстрирует "лидерские качества", а 33% полагают, что глава американской администрации пытается противостоять "гегемонии Китая".

53% респондентов уверены, что именно Китай виновен в ухудшении американско-китайских отношений, тогда как 44% респондентов возложили вину за это на США.

Опрос Kyodo проводился с 4 марта по 14 апреля, в нем приняли участие 1 867 человек в возрасте старше 18 лет.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Yaponların əksəriyyəti Trampdan narahatdır

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