Опрос: Подавляющее большинство французов поддерживает протесты фермеров

Акции протеста французских фермеров, недовольных чрезмерным регулированием их отрасли и низкими доходами, пользуются поддержкой подавляющего большинства жителей республики.

Акции протеста французских фермеров, недовольных чрезмерным регулированием их отрасли и низкими доходами, пользуются поддержкой подавляющего большинства жителей республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Odoxa-Backbone Consulting, проведенного по заказу газеты Le Figaro.

Среди 1 тыс. опрошенных 91% заявили, что поддерживают продолжение протеста аграриев. Это на два процентных пункта больше, чем в январе. Также, по мнению 68% респондентов, правительство приняло недостаточные меры для улучшения положения дел в сельскохозяйственной отрасли. 30% выразили противоположное мнение, тогда как 2% не определились с ответом.

При этом, по мнению 77% опрошенных, президентская партия и правительство "плохо защищают интересы фермеров", что Le Figaro называет плохим знаком для правящего блока перед летними выборами в Европарламент.

Левые политические объединения, такие как Социалистическая партия, EELV ("Европа, Экология, "Зеленые") и "Неподчинившаяся Франция", также не смогли завоевать политические очки: лишь 27-28% опрошенных (в зависимости от партии) считают, что их члены правильно поняли проблемы, которые волнуют аграриев.

60% респондентов считают необходимым снизить экологические требования в отношении сельскохозяйственной отрасли и готовы пожертвовать экологией ради благополучия фермеров.