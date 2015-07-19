Опрос: почти половина немцев поддерживает выход Греции из еврозоны

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Почти половина жителей ФРГ поддерживает выход Греции из еврозоны, свидетельствует опрос международной исследовательской компании YouGov, сообщает немецкое издание Welt.

Report со ссылкой на РИА Новости отмечает, что исследование содержит результаты опроса 1380 немцев разного возраста и пола, проживающих в разных городах.

Согласно опросу, около 48% опрошенных высказались за выход балканской страны из зоны евро, в то время как лишь треть придерживаются противоположной точки зрения.

Что касается соглашения по Греции, большая часть респондентов (56%) была настроена негативно, положительное отношение отмечалось лишь у 29% немцев.

Несмотря на то, что большинство опрошенных недовольны соглашением, немцы по-прежнему одобряют действия канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле. Около 46% граждан высказались в поддержку Меркель (38% против), 49% одобряют действия Шойбле (32% не одобряют).

В понедельник лидеры стран еврозоны приняли единогласное решение по урегулированию греческого долгового кризиса, которое позволит стране остаться в зоне евро. Таким образом саммит сохранил союз в нынешнем составе. Всего программа помощи предусматривает выделение от 82 до 86 миллиардов евро в течение трех лет.

В четверг большинство депутатов парламента Греции поддержало законопроект "Срочные меры для проведения переговоров и заключения соглашения с Европейским механизмом стабильности (ESM)". Принятие этого закона является условием возобновления предоставления ликвидности греческим банкам и начала новой программы помощи для спасения экономики страны.

В пятницу депутаты Бундестага поддержали правительство ФРГ в намерении начать переговоры о новом, третьем пакете финансовой помощи Греции.