Опрос: Почти 60% британцев поддерживают введение ЧС в проливе Ла-Манш

Большинство жителей Великобритании (58%) выступают за введение чрезвычайного положения в проливе Ла-Манш из-за потока нелегальных мигрантов по примеру США, которые ранее объявили общенациональный режим ЧС в связи с положением на границе с Мексикой.

Большинство жителей Великобритании (58%) выступают за введение чрезвычайного положения в проливе Ла-Манш из-за потока нелегальных мигрантов по примеру США, которые ранее объявили общенациональный режим ЧС в связи с положением на границе с Мексикой.

Как передает Report, об пишет газета Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.

Помимо этого, большинство британцев (56%) положительно оценили идею пересмотреть торговую систему страны и вместо повышения налогов начать использовать пошлины против других государств. Еще 55% высказались за снижение цен, заполнение газовых хранилищ и экспорт британских энергоносителей по всему миру.

Большинство опрошенных поддержали отмену правительственной цензуры и возвращение свободы слова, а также выступили за прекращение попыток внедрить тему этнической и гендерной принадлежности в каждый аспект жизни (53%).

Кроме того, 51% согласился с идеей официальной политики признания только двух полов - мужского и женского.

Исследование проводилось среди 2 050 взрослых британцев с 22 по 24 января. Данные о погрешности не приводятся.