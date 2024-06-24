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Опрос: Партия Ле Пен выиграет выборы во Франции

Опрос: Партия Ле Пен выиграет выборы во Франции Победителем предстоящих парламентских выборов во Франции станет "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен. За нее готовы проголосовать 35,5% опрошенных.
Другие страны
24 июня 2024 г. 12:50
Опрос: Партия Ле Пен выиграет выборы во Франции

Победителем предстоящих парламентских выборов во Франции станет "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен. За нее готовы проголосовать 35,5% опрошенных.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Tribune, ссылаясь на проведенный Ipsos опрос.

Объединение левых сил "Новый народный фронт", согласно опросу, получит 27% голосов на выборах 30 июня и 7 июля. А за политический альянс "Вместе", поддерживающий действующего президента Эмманюэля Макрона, готовы проголосовать лишь 20% респондентов.

Кроме того, ожидается, что явка избирателей составит от 60% до 64%, что будет намного выше, чем 47,5% на последних всеобщих выборах в июне 2022 года.

Согласно другому опросу, французы также больше всего доверяют партии Марин Ле Пен, когда речь заходит о решении экономических вопросов.

Отметим, что Макрон распустил Национальную ассамблею 9 июня, сразу после выборов в Европарламент, на которых крупного успеха добились правые. RN сумело получить 31,5% голосов - это почти в два раза выше результата коалиции Besoin d`Europe, в которую входит партия президента "Возрождение".

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Le Penin partiyası Fransada seçkilərdə qalib gələcək
Версия на английском языке Le Pen's party poised for victory in French parliamentary elections, poll suggests

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