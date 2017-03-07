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    Опрос: около трети американцев считают Россию серьезной угрозой

    Аналогичный показатель 2016 года составил лишь 21%

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Американский телеканал CNN провел соцопрос совместно с компанией ORC, целью которого было выяснить, насколько опасной считают Россию рядовые американцы.

    Как передает Report, согласно полученным данным, число респондентов, опасающихся Кремля выросло по сравнению с прошлым годом - 34% опрошенных посчитали Россию "очень серьезной угрозой".

    Отметим, что аналогичный показатель 2016 года составил лишь 21% среди опрошенных американцев.

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