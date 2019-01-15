Опрос: Кому во Франции жить хорошо?

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) провёл опрос с целью определения уровня удовлетворённости граждан страны своей жизнью.

Как передаёт западноевропейское бюро Report со ссылкой на результаты опроса, в 2018 году каждые семь человек из 10 опрошенных французов возрастом 16 лет были довольны своей жизнью. Выяснилось, что их уровень удовлетворённости напрямую зависит от финансового достатка: чем реже люди сталкивались с финансовыми проблемами, тем больше они были довольны своей жизнью.

Помимо этого, было определено, что на чувство удовлетворённости влияли и состояние здоровья, возраст, семейное положение и пр. факторы. Так, молодые люди оказались более довольны своей жизнью, нежели пожилые.

Наиболее довольными уровнем жизни оказались люди в возрасте 16-24 лет, наименее довольными – те, кому за 85 лет.

Среди факторов, оказывающих влияние на «довольность», также оказались случаи смерти, разводы, слабость семейных уз и стресс.

Ранее сообщалось, что власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций.