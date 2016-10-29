Опрос: Клинтон опережает Трампа всего на 2%

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Преимущество кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон перед соперником-республиканцем Дональдом Трампом сократилось до 2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные американским телеканалом ABC.

Исследование, проведенное совместно с газетой Washington Post, показало, что за Клинтон на сегодняшний день собираются голосовать 47% опрошенных, а за Трампа - 45%.

Телеканал отмечает, что резкое сокращение разрыва между кандидатами объясняется не столько переменами в предпочтениях избирателей, сколько изменениями прогнозов по явке. Так, по сравнению с предыдущим опросом, возросло число республиканцев, которые собираются прийти на выборы. При этом сторонники Клинтон продемонстрировали меньшую готовность голосовать.