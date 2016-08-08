Опрос: Клинтон опережает Трампа в ряде ключевых штатов

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в ряде ключевых штатов, в том числе в Вирджинии и Неваде. Позиции Трампа также не очень крепки в традиционно прореспубликанской Аризоне.Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные телеканалом СBS.

Вирджиния считается одним из тех штатов, за которые развернется основное противостояние, так как победу одного из кандидатов там спрогнозировать сложно. Пока Клинтон набирает там 49%, тогда как Трамп - лишь 37%.

В Неваде этот разрыв меньше, хотя Клинтон все равно удерживает первое место - 43% против 41%.

В Аризоне в поддержку миллиардера Трампа высказываются 44% респондентов, за Клинтон - 42%.