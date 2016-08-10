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    Опрос: Каждый пятый избиратель-республиканец настроен против Трампа

    19% респондентов считают, что Трамп должен покинуть президентскую гонку

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Почти каждый пятый избиратель-республиканец выступает против дальнейшего участия в гонке за пост президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Ipsos совместно с агентством Reuters.

    По данным опроса, около 19% респондентов считают, что Трамп должен покинуть президентскую гонку, при этом 70% поддерживают кандидатуру бизнесмена.

    Результаты еще одного опроса показали, что почти половина всех зарегистрированных избирателей (44%) выступают за то, чтобы Трамп снял свою кандидатуру, что на 9% превышает число сторонников миллиардера, сообщает агентство.

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