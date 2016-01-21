Опрос: Хиллари Клинтон теряет лидерство в президентской гонке

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сенатор Берни Сандерс обогнал Хиллари Клинтон на 9% в президентской гонке от партии демократов в штате Нью-Хэмпшир. Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает ABC News.

Согласно опросу, Сандерс имеет в своем активе 41% голосов, а Клинтон — 32%. Это самое большое преимущество Сандерса над Клинтон с начала гонки.

Отмечается, что вице-президент США Джо Байден, который официально не вступил в гонку, на данный момент имеет 16% потенциальных голосов избирателей.

В ходе аналогичного опроса, опубликованного в июле, Клинтон лидировала на 10%.

По данным последнего опроса, в штате Айова Клинтон получила 38% голосов против 27% у Сандерса. Несмотря на то что Клинтон по-прежнему лидирует, с июля она потеряла несколько пунктов по отношению к своим соперникам.

Ранее сообщалось, что лидерство Клинтон на национальном уровне сократилось на 7%,