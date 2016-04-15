Опрос: Хиллари Клинтон лидирует перед праймериз в штате Нью-Йорк

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон по популярности опережает своего конкурента - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - в преддверии предстоящих 19 апреля первичных выборов в американском штате Нью-Йорк.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на них решится вопрос о том, кого из претендентов-демократов поддержат 291 делегат на национальном съезде Демократической партии 25-28 июля в Филадельфии, где будет назван официальный кандидат демократов на пост президента США.

Согласно опросу, проведенному телекомпанией NBC, газетой Wall Street Journal и социологической службой нью-йоркского Марист-колледжа, Хиллари Клинтон поддерживают 57% избирателей-демократов в штате Нью-Йорк, а уровень поддержки Берни Сандерса - 40%. Наиболее активно Клинтон поддерживают женщины: 60% против 37% за Сандерса. Среди избирателей-мужчин Клинтон также лидирует: 53% против 44% за Сандерса. Единственная категория избирателей, где у Сандерса преимущество, - это люди моложе 45 лет: 55% этой возрастной группы поддерживают сенатора от Вермонта и 42% - экс-госсекретаря.

"Данные опроса свидетельствуют о том, что Хиллари Клинтон весьма близка к важной победе на первичных выборах, которая позволит ей вернуть уверенность после недавних неудач, - отметила газета Wall Street Journal. - Для избирательной кампании Сандерса неудача в Нью-Йорке стала бы серьезным ударом".

Сейчас, по подсчетам газеты New York Times, Хиллари Клинтон уже заручилась поддержкой 1 776 делегатов национального съезда Демократической партии. У Сандерса - 1 118 голосов.

Критически важными для обоих претендентов-демократов станут предстоящие 26 апреля первичные выборы в пяти штатах - Коннектикуте, Делавэре, Мэриленде, Пенсильвании и Род-Айленде, где на кону будут стоять 462 голоса делегатов национального съезда.