Опрос: Доля готовых к территориальным уступкам в войне украинцев выросла до 38%

С октября 2024 года выросла доля украинцев, готовых к территориальным уступкам для завершения войны с Россией.

С октября 2024 года выросла доля украинцев, готовых к территориальным уступкам для завершения войны с Россией.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Если между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась, то в период между началом октября и декабрем 2024 года наблюдается рост с 32% до 38% доли тех, кто готов к определенным территориальным уступкам. При этом доля тех, кто категорически против уступок, снизилась. Впрочем, при всех сложных обстоятельствах по состоянию на декабрь 51% украинцев выступали против территориальных уступок (в начале октября было 58%)", - указывается в опросе.

Отмечается, что рост готовности к уступкам наблюдается во всех регионах Украины.

Говоря об отдельных "пакетных" мирных договоренностях, около 41% украинцев согласны на вариант с отложением освобождения оккупированных сейчас территорий и запретом на вступление в НАТО, однако не со вступлением в ЕС. В то же время, для 47% такой вариант категорически неприемлем. Отмечается, что в июне 38% готовы были принять этот вариант, а 54% были категорически против.

Вариант, который включает членство в НАТО вместе с членством в ЕС, даже при условии отложить освобождение оккупированных территорий, готовы поддержать 64% украинцев, категорически против - 21%. В июне 47% готовы были поддержать этот вариант, а 38% были категорически против.

Третий предложенный респондентам вариант, который предполагает членство в НАТО и ЕС и освобождением Херсона и Запорожья, а также откладыванием освобождения Донбасса и Крыма, готовы поддержать 60% опрошенных, категорически против - 26%. В июне это соотношение составляло 57% и 33% соответственно.

Опрос проводился в течение 2-17 декабря 2024 года методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.