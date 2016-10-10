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    Опрос CNN: Клинтон победила Трампа по итогам второго раунда дебатов

    Второй раунд теледебатов прошел 9 октября в Вашингтонском университете в Сент-Луисе

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон победила во втором раунде дебатов своего соперника-республиканца Дональда Трампа. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CNN  совместно с компанией ORC.

    Второй раунд теледебатов прошел 9 октября в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, штат Миссури.

    Cогласно результатам проведенного опроса, Клинтон назвали победителем дебатов 57% респондентов, Трампа - 34%. 

    При этом 63% опрошенных сочли, что в этом раунде кандидат от республиканцев выглядел лучше, чем в предыдущем. Противоположное мнение высказал 21% опрошенных, еще 15% не увидели разницы в его выступлениях.

    Трамп, в свою очередь, обвинил ведущих теледебатов в том, что они дают Клинтон больше времени для ответов.

    Клинтон и Трампа ожидают еще один раунд дебатов - 19 октября. Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.

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