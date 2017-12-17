Опрос: число противников Brexit превысило число сторонников

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Число противников выхода Великобритании из Европейского союза на 10 процентных пунктов превысило число сторонников Brexit, соотношение показателей составило 51% против 41% соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные следуют из опроса общественного мнения, проведенного социологической службой BMG Research по заказу газеты The Independent.

В ходе этого исследования респондентам предлагалось ответить на тот же самый вопрос, который содержался в бюллетенях для голосования на национальном референдуме 2016 года: "Должно ли Соединенное Королевство оставаться членом Европейского союза или покинуть Европейский союз?" Опрос показал, что 51% респондентов ратует за сохранение членства в ЕС и 41% поддерживает выход из сообщества. 7% опрошенных ответили "не знаю", 1% отказался отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился среди 1509 взрослых жителей Соединенного Королевства в период с 5 по 8 декабря. В публикации The Independent подчеркивается, что преимущество противников Brexit над сторонниками является наивысшим показателем в пользу первых с момента проведения прошлогоднего референдума в июне 2016 года, определившего дальнейшую судьбу страны.

Референдум по вопросу выхода Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Официальный выход Соединенного Королевства из Евросоюза назначен на 29 марта 2019 года.