Опрос: Большинство немцев недовольны работой правительства ФРГ

Большинство жителей Германии не удовлетворено работой правящей в ФРГ коалиции "Светофор", при этом 62% недовольны работой лично канцлера Олафа Шольца.

Большинство жителей Германии не удовлетворены работой правящей в ФРГ коалиции "Светофор", при этом 62% недовольны работой лично канцлера Олафа Шольца.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Результаты показали, что действия правительства одобряют 22% опрошенных, а политику главы правительства Германии - лишь 27%.

Согласно изданию, в рейтинге популярности политических объединений ФРГ партии, входящие в правящую коалицию, вместе набирают лишь 33%. Это примерно на 19 п. п. меньше, чем на федеральных выборах 2021 года. Причем уровень поддержки социал-демократов и правой партии "Альтернатива для Германии" сейчас одинаковый (по 16%).