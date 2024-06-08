О нас

Опрос: Большинство немцев недовольны работой правительства ФРГ

Опрос: Большинство немцев недовольны работой правительства ФРГ Большинство жителей Германии не удовлетворено работой правящей в ФРГ коалиции "Светофор", при этом 62% недовольны работой лично канцлера Олафа Шольца.
Другие страны
8 июня 2024 г. 21:39
Опрос: Большинство немцев недовольны работой правительства ФРГ

Большинство жителей Германии не удовлетворены работой правящей в ФРГ коалиции "Светофор", при этом 62% недовольны работой лично канцлера Олафа Шольца.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Результаты показали, что действия правительства одобряют 22% опрошенных, а политику главы правительства Германии - лишь 27%.

Согласно изданию, в рейтинге популярности политических объединений ФРГ партии, входящие в правящую коалицию, вместе набирают лишь 33%. Это примерно на 19 п. п. меньше, чем на федеральных выборах 2021 года. Причем уровень поддержки социал-демократов и правой партии "Альтернатива для Германии" сейчас одинаковый (по 16%).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане
7 июня 2024 г. 22:59
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi