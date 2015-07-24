​Опрос: Более половины людей в мире недовольны состоянием экономики своих стран

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Более половины жителей развитых и развивающихся стран считают, что экономика их государств находится в плохом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским Центром Пью. Соотношение негативных и положительных мнений в этих двух категориях составило 56% против 40% и 55% против 45%, соответственно.

Среди развитых стран больше всего довольных экономическим состоянием своей родины наблюдается в Германии - таких там 75%, иначе считают лишь 23%. В США 56% негативно оценивают происходящее в финансовой сфере, а положительно - 40%. Сильнее всех недовольны своей экономикой итальянцы (88% против 12%).

Отмечается, что в Китае подавляющее большинство - 90% - не испытывает никаких опасений по поводу развития экономики. Прямо противоположная ситуация сложилась на Украине, где, напротив, 94% опрошенных убеждены, что страна испытывает финансовые трудности, иного мнения придерживаются лишь 3%.

Исследователи обратили внимание на то, как в разных странах отличаются мнения об экономике среди возрастных групп населения. В Австралии разница между молодыми и пятидесятилетними составила лишь 8%. Однако в некоторых странах отмечена обратная тенденция - в Италии среди молодежи хорошо отозвались об экономике лишь 6%, тогда как в случае со старшим поколением таких набралось 14%.

Опрос был проведен в период с 25 марта по 27 мая 2015 года в 40 странах, участие в нем приняли 45435 респондентов.