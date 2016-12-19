Опрос: Более половины французов считают, что Франсуа Фийон станет следующим президентом

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Более 50% французов считают, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон победит на президентских выборах 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ifop для издания Jornal du Dimanche.

Как показали результаты опроса, 55% респондентов полагают, что победа на выборах достанется Фийону, но всего 28% опрошенных хотят, чтобы он победил на выборах. 47% участников опроса считают, что Фийон способен провести реформы в стране, 46% — что он выполняет взятые на себя обязательства.

При этом всего 28% респондентов считают, что экс-премьер понимает проблемы обычных людей, и 62% — что программа экс-премьера вызывает у них беспокойство.