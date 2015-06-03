Опрос: Более половины британцев считают, что страна должна остаться в составе ЕС

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Больше половины британцев хотят, чтобы их страна осталась в составе Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польше и Франции американским исследовательским Центром Пью (Pew Research Center).

В поддержку членства королевства в ЕС высказались 55% британцев, в то время как идею выхода из Евросоюза поддержали 36% жителей страны.

Такое мнение они выразили за два года до референдума по вопросу о дальнейшем пребывании в ЕС, который будет проведен в 2017 году по инициативе премьер-министра Дэвида Кэмерона. Сам глава британского кабмина выступает за сохранение членства в Евросоюзе, заявляя, что добьется от европейских партнеров реформы сообщества и возвращения Великобритании властных полномочий, ранее переданных ЕС. В то же время, Кэмерон не исключает возможности того, что он поддержит выход Великобритании из ЕС в том случае, если европейские партнеры отвергнут его требования о реформе.