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    Опрос: более половины американцев недовольны работой Трампа

    Поддерживают работу Трампа лишь 38% респондентов

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Около 58% американских граждан недовольны действиями, которые предпринимает Дональд Трамп на посту президента США. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного совместно газетой The Wall Street Journal и телеканалом NBC.

    Согласно результатам исследования, поддерживают работу Трампа лишь 38% респондентов. Как отмечают социологи, это минимальный уровень поддержки нынешнего хозяина Белого дома в рамках опросов WSJ и NBC с момента вступления республиканца Трампа в должность в январе этого года. Предыдущий минимум был зафиксирован в мае и составлял тогда 39%.

    Больше всего участники опроса оказались недовольны проводимой Трампом реформой здравоохранения, а также мерами, принимаемыми для ликвидации последствий ураганов, обрушившихся на Пуэрто-Рико. Около 51% респондентов также не одобряют то, как президент реагирует на проблему КНДР.

    Опрос проводился с 23 по 26 октября. Участие в нем приняли участие 900 жителей США.

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