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Опрос: Более половины американцев против импичмента Трампа

Опрос: Более половины американцев против импичмента Трампа
​Менее половины американцев считают, что президент страны Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту

Менее половины американцев считают, что президент страны Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в материалах по итогам социологического исследования Gallup.

Согласно результатам этого опроса, идею импичмента Трампа поддержали 45% респондентов, в то время как 53% выступили против этого.

Отмечается, что импичмент действующего американского президента поддержали 7% республиканцев, 46% независимых респондентов и 81% тех, кто поддерживает Демократическую партию.

Рейтинг одобрения действий Трампа на посту президента составил 41%. Собственно, на отметке чуть выше 40% и был рейтинг Трампа большее время его президентства.

Отметим, что опрос проходил на фоне того, как демократы в Палате представителей погружены во внутрипартийную дискуссию о том, стоит ли начать процедуру импичмента против Д.Трампа.

Напомним, что прошлогодний опрос также выявил, что менее половины американцев выступают за импичмент президента.

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