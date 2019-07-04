Опрос: Более половины американцев против импичмента Трампа

Менее половины американцев считают, что президент страны Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в материалах по итогам социологического исследования Gallup.

Согласно результатам этого опроса, идею импичмента Трампа поддержали 45% респондентов, в то время как 53% выступили против этого.

Отмечается, что импичмент действующего американского президента поддержали 7% республиканцев, 46% независимых респондентов и 81% тех, кто поддерживает Демократическую партию.

Рейтинг одобрения действий Трампа на посту президента составил 41%. Собственно, на отметке чуть выше 40% и был рейтинг Трампа большее время его президентства.

Отметим, что опрос проходил на фоне того, как демократы в Палате представителей погружены во внутрипартийную дискуссию о том, стоит ли начать процедуру импичмента против Д.Трампа.

Напомним, что прошлогодний опрос также выявил, что менее половины американцев выступают за импичмент президента.