Опрос: Более 70% французов поддерживают движение "желтых жилетов"

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Подавляющее большинство французов - 72% - заявили, что поддерживают движение "желтых жилетов", выступающее против роста цен на автомобильное топливо. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты опроса социологической службы Harris Interactive, подготовленного для телеканала RTL.

Социологи отмечают, что "поддержка движения со стороны населения по-прежнему высока, несмотря на то, что массовые акции протеста 1 декабря вновь породили волну насилия во многих французских городах, в особенности в Париже".

По словам исследователей, общество "понимает и поддерживает движение", но выступает против насилия, в которое перерастают акции протеста. Согласно результатам опроса, 85% респондентов осудили беспорядки, сопровождающие манифестации.

Опрос был проведен в интернете 2 декабря. В нем приняли участие 1016 человек старше 18 лет.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в Париже и других крупных городах вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.