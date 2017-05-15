Опрос: Более 66% иранцев планируют прийти на выборы президента

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Принять участие в президентских выборах в Иране 19 мая планируют 66,7% граждан страны.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на данные собственного опроса.

Более 16% респондентов заявили, что пока не приняли решения об участии в голосовании. Как показывают результаты исследования, 63,4% респондентов уже решили, кому отдадут голос на выборах, остальные заявили, что еще не определились со «своим» кандидатом.

Участие в опросе, который проводился 7-8 мая, приняли более шести тысяч жителей в 31 провинции Ирана.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая, участвовать в голосовании имеют право более 56 миллионов иранцев.