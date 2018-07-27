Опрос: Более 40% британцев хотят провести референдум по условиям Brexit

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Почти половина британцев выступила за проведение референдума по окончательным условиям выхода Великобритании из Евросоюза, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно исследованию общественного мнения, проведенное социологической службой YouGov, в котором участвовали более 1,6 тысяч британских подданных, 42% респондентов поддержали идею плебисцита по условиям Brexit, 40% были против, а 18% не смогли определиться.

Отмечается, что это первый раз, когда количество сторонников идеи проведения подобного голосования превысило число тех, кто против.

Напомним, что на референдуме по Brexit в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.